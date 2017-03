Sio Tak Hong está em Pequim e diz que não foi contactado pelo CCAC

O empresário Sio Tak Hong, que reclamava uma compensação do Governo por uma troca de terrenos relacionada com a Fábrica de Panchões Iec Long, está em Pequim a assistir à Assembleia Popular Nacional e à participar nos trabalhos da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), onde representa Macau.

Confrontado com a investigação lançada pelo Comissariado Contra a Corrupção que lhe negou a dívida de um terreno por parte do Governo relacionada com a fábrica de panchões, Sio Tak Hong disse à MSTV que nunca foi contactado pelo organismo liderado pelo comissário André Cheong: “Não, não, não”, afirmou quando questionado sobre se tinha sido convidado para prestar declarações pelo CCAC. “Este caso ainda está a decorrer junto do Governo e por isso não tenho nada a dizer”, frisou, depois.