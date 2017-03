São Tomé e Príncipe: Agentes da justiça em greve

Funcionários judiciais e do Ministério Publico iniciam na próxima quarta-feira uma greve por falta de entendimento com o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) sobre várias reivindicações, que incluem ajustes salariais e aprovação dos seus estatutos.

“Paralisaremos os nossos serviços a partir do dia 08/03/17, garantindo durante cinco dias os serviços mínimos”, indica um “aviso de greve” a que a Lusa teve acesso, enviado pelo sindicato ao ministro do Trabalho, Emprego e Assunto Sociais, Emílio Lima.

De acordo com o aviso, os funcionários judiciais e do Ministério Público exigem ajustes salariais a partir de 01 de Janeiro deste ano e aprovação do estatuto para garantir “a valorização e o reconhecimento da especificidade da carreira”.