Rota das Letras arrancou no sábado, entre vinhetas e cartoons

Fotografia: Eduardo Martins;

A sexta edição do Rota das Letras – Festival Literário de Macau arrancou no sábado, sob o signo da nona arte. Mais de 70 convidados, incluindo mais de meia centena de escritores, oriundos de 25 países e territórios, marcam presença no certame.

A sexta edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras decorre até 19 de Março e junta autores internacionais, do universo lusófono e chinês, num programa com mais de uma centena de eventos, incluindo exposições, filmes e concertos, e que além de sessões para o público em geral também vai às escolas.

Este ano o programa passa pela ficção chinesa contemporânea, bem como pelo romance histórico, poesia, ensaio e literatura infantil, entre outros.

A banda desenhada foi o primeiro grande tema em destaque, com uma sessão logo após a cerimónia de abertura, uma exposição evocativa da obra de Jean Graton, criador da série Michel Vaillant e uma mostra do cartoonista Rodrigo de Matos, evocativa dos 25 anos do PONTO FINAL e dos dez anos de carreira do artista.

Na literatura chinesa, o festival, recorde-se, recebe pela primeira vez Lo Yi-Chin, importante autor de Taiwan, que venceu o ‘Dream of Red Chamber’, o maior prémio de literatura de Hong Kong.