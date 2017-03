“Rei Macaco” até ao final do ano no Sands Cotai Central

Dança, acrobacias, teatro, artes marciais e magia unem-se num espectáculo que traz até ao território uma das mais amadas narrativas clássicas da República Popular da China. O espectáculo “China Show Monkey King” vai entreter os hóspedes e os visitantes do resort Sands Cotai até ao final deste ano. Baseado numa das mais populares passagens da “Jornada ao Oeste”, o espectáculo é produzido pelo grupo Beijing Hua Yan, uma empresa com provas dadas no panorama cultural da República Popular da China. Para além das componentes marciais e acrobáticas, “China Show Monkey King” apresenta ainda efeitos em três dimensões, “video mapping” e projecção de luzes LED. As componentes audiovisuais acompanham a coreografia, a música e os figurinos, oferecendo uma outra dimensão a uma narrativa que data do século XVI.

Da autoria de Wu Cheng’en, a obra “Jornada ao Oeste” foi beber inspiração à mitologia chinesas e às filosofias taoísta e budista. Dividido em 100 capítulos, o livro, apesar de se basear em factos históricos, conta a história da viagem, entre a China e a Índia, feita por um grupo de peregrinos que procuram a iluminação espiritual.

Bem conhecida pela generalidade dos chineses, a popularidade da narrativa tornou a obra intemporal, muito devido ao carácter cómico da viagem retratada e à sátira humorística, mas também à critica de costumes e à espiritualidade.

“China Show Monkey King”, o espectáculo que até ao final do ano vai estar parente ao público no Sands Cotai Central, é uma interpretação da lenda clássica adaptada ao público moderno. O valor dos bilhetes varia entre as 420 e as 1,580 patacas, tendo os interessados também a possibilidade de adquirir um pacote que inclui uma estadia de uma noite.