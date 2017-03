No dia em que festejou o seu 326º aniversário, a Polícia de Segurança Pública (PSP) organizou o Dia do Convívio entre a Polícia e o Cidadão, que decorreu ontem na Praça do Tap Seac e na Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes. No certame, para além da realização de várias actividades, o organismo distinguiu 17 residentes com o prémio de “Bom Cidadão” pelo contributo dado para a manutenção da lei, da ordem e da segurança no território.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...