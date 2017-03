Projecto “sky eye” só ficará concluído em 2018

O director dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Iao Kun, adiantou ontem que a segunda e a terceira fases do projecto de instalação de câmaras de vídeo-vigilância – o sistema “sky eye” – só estarão concluídas no primeiro trimestre do próximo ano. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o responsável pelos Serviços de Polícia Unitários lembrou ainda que cerca de 800 câmaras serão instaladas numa quarta fase até 2020.

Ma Iao Kun assegurou ainda que o Governo irá ouvir as posições de diferentes grupos sociais de modo a instalar as câmaras nos locais mais adequados. O responsável lembrou ainda que os sistemas de reconhecimento nas alfândegas contam agora com capacidade de reconhecimento facial e que o sistema “sky eye” dispõe, por sua vez, de capacidade para identificar as placas de matrícula dos veículos.