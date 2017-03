Polícia Turística começou ontem a patrulhar ex-líbris do território

Os primeiros agentes da novíssima “polícia turística” começaram ontem a patrulhar as zonas mais visitadas do território. O Corpo de Polícia de Segurança Pública destacou quatro dezenas de agentes para as principais atracções turísticas do território, locais por onde passou grande parte dos mais de 30 milhões de visitantes que assomaram a Macau em 2016.

O anúncio formal foi feito no sábado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) que indicou que decidiu reservar para o dia de ontem a criação da nova divisão das forças da ordem, isto depois dos “bons resultados” do período experimental de um ano que se seguiu à criação preliminar do organismo em Abril de 2015.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, a península – que concentra as principais atrações turísticas da cidade, como as Ruínas de São Paulo ou o Largo do Senado – foi patrulhada por 30 agentes e a zona insular, em particular o centro da Taipa e o Cotai, por dez.

A criação de uma polícia turística foi anunciada em Novembro de 2015 pelo secretário para a Segurança de Macau, Wong Sio Chak, durante a apresentação das Linhas de Ação Governativa para o ano de 2016, na Assembleia Legislativa.

De acordo com o CPSP, os polícias turísticos “têm como principal missão prestar serviços profissionais e de qualidade”, como atender turistas, dar-lhes indicações e apoio, tratando de participações e consultas sobre propriedade perdida.

Compete-lhes ainda executar serviços policiais gerais, como prevenir e reprimir delitos na zona, intervir em incidentes inopinados, prestando especial atenção aos fluxos de pessoas, desviando e gerindo os mesmos, e aplicar medidas de controlo de multidões.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública indicou ainda que irá proceder, de forma contínua, ao ajustamento dos locais de destacamento, do horário e do número de agentes.