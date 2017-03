Plano de Pequim aposta em diversificação moderada da economia de Macau

O Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social propõe que ao longo de 2017 Macau continue no caminho da diversificação económica moderada, com a aposta no Centro Mundial de Turismo e Lazer, na plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, na indústria das exposições e convenções e no desenvolvimento dos serviços da alta finança, indústrias criativas e comércio electrónico transfronteiriço.

Ainda segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, ao longo deste ano, vai ser promovido um esforço para actualizar e aprofundar a cooperação no âmbito dos acordos de comércio CEPA entre o Interior da China, Hong Kong e Macau.

Outro dos objectivos traçados por Pequim passa por acelerar a construção da ponte que liga Macau, Hong Kong e o Interior da China, assim como outras estruturas que permitam uma maior integração regional.