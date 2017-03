Plano de construção de nova zona administrativa é pouco detalhado, acusa Si Ka Lon

Si Ka Lon tentou saber mais, junto do Governo, sobre o projecto de construção da zona administrativa e judicial prevista para os novos aterros. O deputado considera “pouco detalhado” o plano apresentado pelo Executivo e aconselhou o Governo a respeitar os pareceres emitidos pelo Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU). Da DSSOPT chega a garantia de que o projecto em causa se encontra conforme ao estipulado no artigo 59º da Lei do Planeamento Urbanístico. O organismo garante ainda que leva em consideração as opiniões manifestadas pelo CPU.

Si Ka Lon acusou o Governo de fornecer um plano pouco detalhado sobre o projecto de construção da zona administrativa e judicial na zona B dos Novos Aterros, questionando ainda se o Executivo leva em linha de conta as posições manifestadas pelo Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU). Em interpelação remetida por escrito ao Governo, o deputado quis ainda saber quanto tempo levará cada fase de um processo que envolve concurso público, projecto de arquitectura e de construção. A resposta a Si Ka Lon chegou pela pena de Shin Chung Low Kam Hong. O director substituto da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) garante que o plano se encontra de acordo com a Lei do Planeamento Urbanístico e garantiu que o Governo respeita as opiniões emitidas pelo CPU.

Em interpelação remetida em Novembro último, Si Ka Lon recorda que o Governo propôs nas Linhas de Acção Governativa de 2012 a construção, nos Aterros da Zona B, uma nova área administrativa e judicial onde se deverão concentrar os principais serviços e departamentos públicos. O deputado considera que, quatro anos depois, “o Executivo continua a fornecer um plano pouco detalhado” do projecto e questiona, por isso: “Quais são as razões para isso? Será que o Governo já analisou as razões para a insuficiência do plano e a lentidão do processo?”.

A resposta chegou no mês passado, com Shin Chung Low Kam Hong, director substituto da DSSOPT – depois de detalhar tudo o que, de acordo com a Lei do Planeamento Urbanístico, as plantas de condições urbanísticas (PCU) devem conter – a alegar que o projecto em causa se encontra conforme ao estipulado na legislação: “Encontram-se expressamente estipulados no projecto da PCU do terreno situado no lado leste da zona B dos Novos Aterros os conteúdos supramencionados, assim sendo, o respectivo projecto encontra-se de acordo com o diploma acima referido”.

Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, Si Ka Lon defende que o Executivo, depois de apresentar ao Conselho do Planeamento Urbanístico um “plano pouco detalhado”, assumiu que tem ouvido os membros do conselho “mas que os problemas se mantêm inalterados”. Questiona por isso o deputado que peso tem a consulta efectuada ao organismo: “Será que isto significa que a consulta a esse Conselho não passa de uma mera formalidade? O Governo deve respeitar, analisar, avaliar e absorver as opiniões dos membros do CPU. Como é que vai fazer isso?”, interroga.

Na resposta, Shin Chung Low Kam Hong assinala que, tendo em conta as disposições da regulamentação da Lei do Planeamento Urbanístico, “é estipulada a auscultação do Conselho do Planeamento Urbanístico sobre o projecto da PCU após a sua elaboração e a recolha e a recolha de opiniões dos interessados e população”. O responsável da DSSOPT assegurou que a direcção de serviços a que preside “respeita e presta a devida importância às opiniões emitidas pelo CPU, considerando a emissão das PCU’s para os respectivos lotes após a conclusão dos procedimentos acima referidos”.

Por fim, Si Ka Lon salientou que, “segundo um governante”, o projecto de construção da zona administrativa e judicial “deve passar por um concurso público e pelo projecto de arquitectura e construção, num processo que pode levar anos a finalizar”. O deputado quer por isso saber “quanto tempo demora cada fase desse processo, incluindo a concepção, adjudicação e construção dessas instalações, e de que medidas dispõe o Governo para acelerar a construção da zona administrativa e judicial?”.

Shin Chung Low Kam Hong adianta que “no que diz respeito ao lote situado no lado leste da zona B dos Novos Aterros, realizou-se o procedimento de divulgação, exposição e consulta pública do projecto da PCU e a audição do CPU nos termos das disposições da Lei do Planeamento Urbanístico, estando a proceder-se aos trabalhos relativos à elaboração da PCU de acordo com o mesmo diploma”.

O responsável da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes garante ainda que, de seguida, “as entidades responsáveis pela edificação irão contactar com as entidades utilizadoras e actualizar as suas exigências. Os projectos de concepção serão enviados às entidades competentes e às companhias concessionárias para recolha de opiniões”. Por fim, “reunidas as condições, as entidades responsáveis pela edificação realizarão os concursos públicos e dão início às obras, definindo na altura concretamente os procedimentos relativos à concepção dos empreendimentos, realização do concurso público e execução de obras”, remata Shin Chung Low Kam Hong.