Philippe Graton: “Michel Vaillant pode voltar a correr em Macau”

Foi à mesa de um restaurante do centro, entre sopas de wonton e línguas de pato fritas, que Philippe Graton anunciou em primeira mão ao PONTO FINAL que o Circuito da Guia poderia voltar a ser palco de uma nova aventura de Michel Vaillant. E falou também do seu pai, criador da personagem, da influência que teve na vida de pilotos famosos, da paixão pela fotografia e de muitas outras coisas.

Texto de Rodrigo de Matos

Fotografia de Eduardo Martins

Jean Graton passou por Macau em 1981 para assistir a um dos eventos mais emblemáticos e perigosos do desporto motorizado e recolher elementos para o 43.º álbum da saga de Michel Vaillant, que veio à estampa dois anos depois. Mais de 35 anos volvidos, é o seu filho, Philippe – a quem foi confiado o testemunho de manter vivo o piloto de corridas mais famoso das histórias aos quadradinhos – quem passa por Macau, para apresentar duas exposições, no âmbito do Festival Literário Rota das Letras.

– Cresceu numa família que muitos miúdos invejariam, com um pai que era um autor famoso de banda desenhada. Como foi isso?

PG – Não estava ciente disso quando era criança porque o trabalho do meu pai, visto de dentro da família, não era assim tão glamoroso. A partir das 6h30 da manhã, lá ia ele, subia as escadas para o seu estúdio, começava a desenhar, e só vinha para baixo às 19h para jantar e ver televisão. Por isso, quanto andava na escola e o meu pai saía publicado na revista Tintin, os meus colegas diziam: “O teu pai é que faz o Michel Vaillant!? Fantástico!” e eu realmente não percebia o que é que isso tinha de tão fabuloso. Porque eu, pela minha parte, invejava os meus amigos cujos pais eram médicos ou polícias [risos]. Outra das coisas que os meus colegas invejavam em mim é que o meu pai levava-me às corridas de automóveis com frequência. Mas para mim, aquilo era uma barulheira.

– A escrita e a fotografia apareceram bem cedo na sua vida. Era uma espécie de escape desse mundo do seu pai, que o cercava de corridas e banda desenhada?

PG – Sim. Na verdade, eram as duas coisas que eu mais gostava e gosto de fazer. Fotografia e escrita. Na escola, desde cedo os meus professores apreciaram a minha escrita e frequentemente liam as minhas coisas para o resto da turma. Eu gostava muito disso. E da primeira vez que tive a oportunidade de ter uma câmara, comecei a fazer fotos. Essas eram de facto as minhas duas coisas favoritas. E não demorou até que o meu pai reparasse que eu tinha jeito para a fotografia. Ele usava muita fotografia na sua banda desenhada. Quando ia para as corridas, precisava de fotos para usar na fase documental do seu trabalho. Por isso, comecei a ajudá-lo desde cedo.

– E começou a desenvolver a escrita em paralelo?

PG – Exacto. Comecei a escrever artigos para revistas de que gostava e mandava-lhes as fotos para os ilustrar. Tinha apenas 16 anos quando começaram a publicar o meu trabalho, sem saberem a minha idade. Recebiam o meu trabalho, gostavam e pagavam-me por ele. Eu decidi que não queria prosseguir com os estudos, na altura. Quando terminei o liceu, comecei logo a trabalhar como fotógrafo e jornalista.

– Mas a banda desenhada era incontornável, certo?

PG – Quando terminei a tropa, coincidiu com uma altura em que o meu pai andava a ter dificuldades em publicar. Ele é originário da Bretanha, cuja gente é conhecida por ser teimosa. O solo ali é de granito e as cabeças também. [risos] Ele acabava por se zangar com todos os seus editores. Mudava de editora com muita frequência. Certo dia, um álbum novo que ele tinha estava na iminência de não ser publicado. Ele então pediu-me para ajudá-lo a fazer uma edição de autor daquele álbum. O que significava que ele iria continuar a fazer o que sabia melhor, que era criar as suas estórias aos quadradinhos, enquanto eu iria atrás de gráficas para as imprimir, distribuidoras, passaríamos a ser os nossos próprios editores. Estamos a falar de 1982, eu tinha à volta de 21 anos e tinha sido incumbido de tomar conta daquilo.

– Na altura não imaginava ainda que um dia iria escrever as histórias da personagem?

PG – Não, não. Isso aconteceu só mais tarde, por acidente. Mas voltando à forma como passei a fazer parte da produção do Michel Vaillant … Na altura não pude recusar porque quando estamos numa família e temos de dar uma mão ao nosso pai porque há dificuldades, uma pessoa nem se questiona, faz! Seja num talho, ou noutro negócio qualquer. Uma pessoa veste o fato-macaco e toca a ajudar. Nunca pensei no que isso iria significar a longo prazo, mas não demorou até que isso passasse a tomar muito do meu tempo. A verdade é que comecei a gostar desse trabalho e quis fazer mais coisas. Na altura, apercebi-me de que era preciso fazer algumas coisas que não vinham sendo feitas pelo editor anterior, como reeditar a colecção completa em álbuns de grande formato, fazer um filme, coisas assim. Trabalhei muito para tornar essas coisas possíveis.

– Foi mais ou menos por volta dessa altura que surgiu a história sobre o Grande Prémio de Macau?

PG – Exacto. Depois que publicámos o álbum número 41 do Michel Vaillant, intitulado “Paris, Dacar” [1982], seguiu-se o “300 à hora em Paris [1983] e o 43.º foi o “Encontro em Macau” [1983]. O meu pai tinha acabado de passar por cá, a convite de Teddy Yip, para ver o Grande Prémio de Macau, já com a ideia de fazer depois um livro de BD sobre o evento.

– Não o acompanhou nessa aventura?

PG – Não. Penso que estava na tropa nessa altura. O meu pai veio sozinho. Penso que ele veio em 1981 para preparar o livro que foi publicado depois em 1983.

– Mais tarde, já em 1994, decidiu começar a escrever também as histórias do Michel Vaillant, certo?

PG – Exactamente. Eu já tinha uma carreira como repórter fotográfico e tinha trazido de uma viagem ao Vietname muitas fotos e umas ideias para guiões. Dei o material ao meu pai e disse-lhe: “Aqui está uma boa documentação, que podias usar numa das tuas histórias”. Pensei que aquilo daria uns bons cenários para uma história sobre um rali no Vietname. E ele disse-me: “Parece que já tens uma ideia na cabeça. Escreve tu o argumento”. Algo que ele nunca tinha feito porque gostava de escrever os seus próprios guiões. Aquilo entusiasmou-me, escrevi a história e dei-lhe. E ele respondeu: “Isso é uma reportagem, não é um guião”.

– Escrever o argumento para uma BD era muito diferente daquilo a que estava habituado?

PG – Correcto. Mas pus-me a estudar um pouco como é que se fazia e depois escrevi-o como deve ser. E assim nasceu o argumento para o 57.º episódio da série, que foi muito bem recebido e aceite pelo público e a imprensa. E assim se fechou a armadilha [risos]. O meu pai disse: “OK, continua a escrevê-los. Os fãs gostam. Eu estou a ficar velho. Toda a gente nos circuitos agora fala inglês e eu não, enquanto tu és fluente”. O meu pai reflectiu mais tarde sobre o assunto: dizia ele que, quando um ilustrador escreve o seu próprio argumento, tem a tendência de escrever sobre coisas sobre as quais se sente confortável a desenhar. Quando o argumento vem de outra pessoa, isso pressiona-o a desenhar sobre coisas que não teria imaginado. É um desafio maior. E ele ficou muito contente com isso.

– Chegou a ter uma experiência como repórter fotográfico em cenário de guerra, nomeadamente na Bósnia. Conte-nos essa experiência…

PG – Enquanto eu trabalhava na série Michel Vaillant e tratava da sua publicação, isso não me deixava muita margem para grandes reportagens, mas às vezes conseguia ir a sítios e o meu trabalho fotográfico começou a ser distribuído pela agência francesa Sygma. Eles mandavam-me a toda a parte do mundo e repartiam comigo os direitos 50-50. Mas sempre tive a frustração de ter apenas uma vida e não conseguir fazer tudo. Por isso, além das poucas fotorreportagens que conseguia ir fazendo, continuava sempre a fotografar tudo, porque ando sempre com a minha câmara. Uma coisa que gosto de fazer muito é escrever sobre as fotos, como aliás podem ver nesta minha exposição [“True Stories”, no Antigo Tribunal]. A Bósnia surge porque tinha um amigo a trabalhar para o exército, que foi mandado lá numa missão, num local muito sensível. Foi muito interessante e exclusivo porque repórteres de outras agências não tinham sido autorizados a ir àquela parte. Mas fui convidado pelo exército francês e fui para ali integrado com a equipa dos observadores europeus, os capacetes brancos.

– Mas a experiência na Bósnia foi a mais extrema na sua carreira de fotojornalista?

PG – Não tanto como uma fotorreportagem que fiz nos bastidores dos filmes de Jean-Claude van Damme. Isso foi um grande desafio também. Às vezes, percebes melhor o mundo à tua volta numa guerra do que naquele tempo que passei nas filmagens, porque ali as coisas não são o que parecem [risos].

– Mas sentiu o perigo quando esteve na Bósnia?

PG – Sem dúvida. Não estava na linha da frente, mas a guerra estava acesa. A zona estava a ser bombardeada pelas forças sérvias várias vezes ao dia. Pude pôr em prática todas as coisas que tinha aprendido quando estive na tropa. Coisas como nunca conduzir o jipe pela berma, onde haja relva, pois pode ser uma zona minada, etc.

– Não quis prosseguir a experiência como repórter de guerra noutras frentes?

PG – Na altura eu já tinha uma pequena família. Era um bom filho, a tomar conta da obra do meu pai, ajudando-o a desenvolvê-la. Senti demasiada responsabilidade nesse lado da minha vida para prosseguir em projectos loucos. Eu continuava interessado pelos conflitos e penso que, se não fosse pela minha família, se me tivesse aparecido outro que me tocasse, como esse que aconteceu tão próximo de nós, talvez tivesse ido. Mas o Iraque ou a Síria, por exemplo, estavam muito longe para me interessarem.

– O seu trabalho de fotografia ultimamente tem-se centrado muito em torno do seu blog The Wednesday Shot…

PG – Grande parte da minha obra de fotografia, desde o início, tem sido construída à volta da observação da realidade e da vida quotidiana. Quando decidi começar o blog, o webdesigner sugeriu-me que publicasse algo novo com regularidade, então decidi fazê-lo semanalmente, publicando uma foto nova com um pequeno texto a acompanhar. Fi-lo em inglês e francês, o que ajudou a que se espalhasse pela Net. Resumindo, trata-se de fotos sem relação umas com as outras, cada uma delas valendo por si, e cada uma contando uma história diferente. Às vezes tal e qual aconteceram, às vezes, imaginadas. Quando as chamo de “histórias verdadeiras”, são por vezes a verdade do que aconteceu, outras, a verdade dos sentimentos que me suscitaram. Quando algo é fotografado, é verdade, e ao mesmo tempo não é: Na fotografia há uma grande dose de subjectividade e, às vezes, o que se vê nem sempre é o que parece. Nesta exposição, penso que à volta de um terço das fotos é relacionada com carros e corridas, o que permite às pessoas fazerem aquela ligação ao mundo do Michel Vaillant…

– Essa experiência de fotografar os bastidores da Fórmula 1, das 24 Horas de Le Mans e outras corridas, permitiu-lhe conhecer de perto grandes figuras do automobilismo. Há, na sua exposição, uma foto do argentino Juan Manuel Fangio com uma história deliciosa, que ele lhe terá contado pessoalmente, sobre uma vez que foi mandado parar por andar em excesso de velocidade na estrada.

PG – Sim, o polícia pediu-lhe os documentos e perguntou: “Quem tu pensas que és? O Fangio?” [risos]. Mas é verdade, o trabalho para o Michel Vaillant permitiu-me contactar gente como Fangio, [o belga] Jacky Ickx…

– Patrick Tambay?…

PG – Patrick Tambay! Sim [risos]… E… como era o nome dele? Vocês tiveram um piloto português famoso na Fórmula 1…

– Pedro Lamy?…

PG – Sim, sim. Que gajo tão porreiro! Muito, muito bom rapaz! E rápido!…

– Em 2007, a série Michel Vaillant chegou ao seu 70.º álbum e acabou. Mas em 2102 voltou a pegar nela, com uma personagem renascida em histórias baseadas no automobilismo actual. Porque é que isso aconteceu assim…

PG – Quando decidi parar, estava saturado. Já não tinha qualquer entusiasmo em fazer novas histórias com a mesma personagem. Estava cansado de muitas coisas. Michel Vaillant é uma grande personagem, e uma grande saga, não teria trabalhado nele tantos anos se assim não fosse. E é tão grande no mundo da banda desenhada, como no mundo do automobilismo. Michel Vaillant retrata todos os aspectos dessa grande invenção que é o automóvel, o mundo automóvel, do design à competição, é uma incrível enciclopédia da aventura automóvel dos últimos 60 anos. Por isso, além do entretenimento, a série tem um valor documental. É quase um trabalho jornalístico, nalguns aspectos. Por outro lado, Michel Vaillant teve uma influência real no mundo dos carros. Houve campeões que confessaram ter começado a correr porque quando eram miúdos liam a banda desenhada do meu pai.

– Ah, sim? Exemplos…

PG – Alain Prost, antigo campeão mundial de Fórmula 1… E não apenas pilotos. Alguns designers famosos de carros, engenheiros. Essa gente, mais do que uma vez abordou o meu pai e disse: se eu hoje faço isto é porque li os seus livros. Enfim, tendo tudo isso em conta, e face aos novos desenvolvimentos na tecnologia e no design dos carros, e mesmo fontes de energia… A nova série de Michel Vaillant, que retomei em 2012, pretende retratar tudo isso.

– E será que o Michel Vaillant irá voltar a correr no Grande Prémio de Macau?

PG – Boa pergunta. Talvez tenha notado nas minhas fotografias que há muitos anos que sou um apaixonado pela Ásia. E o que me fez começar a escrever argumentos para Michel Vaillant, como expliquei, foi aquela viagem que fiz ao Vietname. Por isso, ficaria muito contente em trazer a personagem uma vez mais à Ásia. Não sei se será possível ou não. Tenho de ver se a editora concorda. Mas claro que, uma vez que estou aqui, não posso deixar de manter viva a ideia de que podíamos encontrar um argumento, um projecto para trazer Michel Vaillant de volta a Macau. Até porque a Macau de hoje parece completamente diferente daquela em que ele correu antes.

– Isso quer dizer que irá visitar-nos uma vez mais em Novembro, por altura do GP, para fazer a sua recolha documental?

PG – Sim, e provavelmente, com o meu co-argumentista e um dos dois ilustradores. Ainda não é certo a 100 por cento, mas consideramos essa uma muito boa ideia mesmo. A possibilidade existe e agora depende de muitas coisas. Pessoalmente, gostaria muito de o fazer.