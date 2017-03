Pequim não vai tolerar apelos à independência de Hong Kong

No dia em que teve início a quinta reunião da 12.ª sessão da Assembleia Nacional Popular, o Governo Central deixou um sério aviso à navegação. O primeiro-ministro, Li Keqiang, advertiu este domingo que os apelos para a independência da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong “não vão levar a lugar nenhum”, deixando idêntico reparo relativamente a qualquer movimento secessionista por parte de Taiwan.

O South China Morning Post destaca tratar-se de um gesto sem precedentes, dado que foi a primeira vez que a noção de “independência de Hong Kong” foi mencionada – e publicamente condenada – no relatório anual do Governo apresentado pelo primeiro-ministro chinês na abertura da sessão anual da Assembleia Nacional Popular, constitucionalmente “o supremo órgão do poder de Estado”.

“Iremos continuar a agir em estrita conformidade com a Constituição da República Popular da China e com as Leis Básicas das Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e de Macau, e iremos garantir que o princípio ‘Um País, dois sistemas’ é aplicado com firmeza sem ser deformado ou distorcido”, refere o relatório anual.

O discurso do primeiro-ministro chinês tem lugar precisamente três semanas antes das eleições, marcadas para o próximo dia 26, para escolher o chefe do Executivo de Hong Kong, o qual é eleito por um comité eleitoral formado por 1.200 membros, em representação de diferentes sectores da sociedade. O organismo é dominado por elites ou interesses pró-Pequim.