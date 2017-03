Número de estudantes que passaram exame de admissão às universidades chinesas bateu recordes

Foram 723 os estudantes do território que até meados de Janeiro passaram o exame de acesso ao Ensino Superior obrigatório na República Popular da China. O número constitui um novo recorde e foi avançado por Fernando Chui Sai On, na sexta-feira, antes da partir para Pequim para participar na cerimónia de abertura da quinta reunião da décima segunda Assembleia Popular Nacional.

Além de participar na cerimónia, Chui Sai On encontrou-se, no sábado, com o Ministro da Educação, Chen Baosheng, com o intuito de alargar as oportunidades de cooperação ao nível do ensino.

No final do encontro, e de acordo com informações oficiais, o Chefe do Executivo sublinhou a importância do Governo Central no reforço das oportunidades concedidas à população do território em termos de educação, cenário que começou a ganhar visibilidade logo após a transferência de administração. Segundo Chui Sai On, tal só foi possível devido ao apoio do Ministério da Educação, que permitiu que os residentes de Macau pudessem frequentar as escolas e as universidades do Interior da China.

A agenda do líder do Executivo inclui igualmente uma reunião com responsáveis da Administração Estatal do Desporto, na qual Chui Sai On vai abordar a possibilidade de Macau contribuir para a organização dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, que se vão realizar em 2022. Segundo o Governo, Macau pode assumir um papel importante na promoção do evento e na selecção de voluntários.

Ainda na sexta-feira, Chui Sai On, à partida para Pequim, negou que a decisão de não transferir doentes para o exterior da Região Administrativa Especial esteja relacionada com questões orçamentais. O assunto foi suscitado nos últimos dias, após um caso do género ter sido noticiado pela imprensa local.

“Essas situações dependem da possibilidade de se fazer diagnóstico médico em Macau. Não tem nada a ver com o orçamento, porque o trabalho tem sido executado assim ao longo dos tempos. É um mecanismo que a população compreende e que só é activado nos casos em que não é possível fazer um diagnóstico em Macau”, afirmou Chui Sai On, de acordo com a Rádio Macau.