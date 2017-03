Mercado Vermelho: Teng Man Lai absolvido do crime de burla qualificada

O Tribunal de Última Instância decidiu absolver Teng Man Lai da prática do crime de burla qualificada no âmbito do processo relativo ao terreno situado na Rua João Clímaco, junto ao Mercado Vermelho. Dada a decisão, o arguido não tem assim de compensar os vendilhões. A decisão conhecida na sexta-feira anula uma outra sentença, proferida pelo Tribunal de Segunda Instância, a 23 de Julho de 2015, que tinha considerado o arguido culpado do crime de burla.

O colectivo de juízes não considerou provado que Teng Man Lai tenha tentado obter para si enriquecimento ilícito, uma vez que apenas reclamava a posse de um terreno pelo qual tinha pago 100 mil patacas em 1977. Porém, o negócio foi feito com uma pessoa que o Tribunal considerou não ter a posse efectiva do lote em questão.

“O arguido parece ter ingressado legitimamente na posse do terreno, pois pagou o mesmo à pessoa que aparentava ter a sua posse há muitos anos […] O terreno foi-lhe vendido, embora sem título, pelo que a sua aquisição formal não constituía qualquer enriquecimento, muito menos ilegítimo”, pode ler-se na decisão.

No entender do Tribunal de Última Instância também os comerciantes que ocupavam o terreno não têm direito a qualquer compensação, visto que não eram arrendatários, mas antes “ocupantes precários”.

Outro dos elementos considerados chave para provar a tese do Tribunal de Segunda Instância, era o facto de Teng nunca ter envolvido os vendilhões no processo para evitar que estes reclamassem direito sobre a parcela. Anteriormente os tribunais consideraram que o não envolvimento dos comerciantes tinha sido feito de forma intencional, com o arguido a optar pela estratégia para obter um benefício. Agora o Tribunal de Última Instância veio dizer que tal não se verificou, porque como ocupantes precários, os comerciantes não tinham qualquer direito.

No entanto, o Tribunal de Última Instância deu como provado que Teng Man Lai mentiu na primeira acção, ao afirmar que cobrava renda aos comerciantes daquele espaço, como forma de provar que o terreno lhe pertencia.

Apesar de Teng Man Lai sair ilibado, o Governo fica na posse do terreno porque o empresário Lo Seng Chong pagou 61 milhões de patacas a Teng Man Lai pelo lote, ainda que o terreno não lhe pertencesse.