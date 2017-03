Liga de Elite: Benfica goleia Monte Carlo e assume liderança

Uma goleada por 6-0 do Benfica de Macau valeu a ascensão à liderança da Liga de Elite aos tricampeões do território. No sábado, o campo da Universidade de Ciência e Tecnologia recebeu um encontro em que se viu muito Benfica e pouco Monte Carlo.

João Santos Filipe

O Benfica de Macau garantiu no sábado a subida à liderança da Liga de Elite ao golear o Monte Carlo por seis golos sem resposta. No campo da Universidade de Ciência e Tecnologia estava em jogo a liderança da principal prova do futebol do território e a formação orientada por Henrique Nunes não deixou créditos por mãos alheias, garantindo a liderança da Liga de Elite uma goleada com nota artística.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 22 minutos, quando Ladislau Fonseca cruza na esquerda do ataque das águias, ainda junto à linha de meio-campo, para a área, onde surgiu Nicholas Torrão. O dianteiro, internacional pela selecção de Macau, cabeceou de primeira e bateu Ho Man Fai.

Nove minutos depois, foi a vez de Edgar Teixeira dilatar a vantagem e deixar a sua marca no encontro. Após cruzamento de Pang Chi Wai, Leonel Fernandes amortece com a coxa e Edgar Teixeira, com um poderoso remate de primeira, faz o 2-0.

Ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, foi a vez de Leonel Fernandes marcar o primeiro de três golos que apontou na tarde de sábado. Canto na direita do ataque encarnado, Ho Man Fai sai em falso e o dianteiro português cabeceia para o 3-0.

Depois de um primeiro tempo demolidor do Benfica, na segunda parte assistiu-se a mais do mesmo, com as águias a mostrarem a sua força perante uma formação “canarinha” algo desorientada.

Aos 54 minutos, Leonel Fernandes dilatou para os 4-0 a vantagem da formação do Benfica, confirmando a goleada. O golo surgiu após novo cruzamento de Marco Meireles, com o ponta de lança a desviar com o pé para a baliza de Ho Man Fai.

O mesmo Leonel Fernandes seria responsável pelo quinto golo do desafio e, desta feita, em grande estilo: avançado responde com um remate acrobático a um bom cruzamento do lado esquerdo do ataque das águias e a bola só parou no fundo da baliza adversária. O quinto golo dos tricampeões do território foi um dos momentos da tarde.

Finalmente a três minutos do tempo regulamentar, o cabo-verdiano Alison Brito isola-se perante o guarda-redes do Monte Carlo. Com tudo para fazer o golo, o jogador opta por assistir Lee Keng Pan, que assim selou o resultado em 6-0.

Vantagem poderia ser maior

Este resultado acabou mesmo por surpreender o treinador do Benfica, Henrique Nunes, como o próprio explicou em declarações ao PONTO FINAL: “Fizemos um bom jogo, mas estava longe de imaginar que o resultado pudesse acabar assim… Mas a verdade é que fizemos uma grande primeira parte e, sendo um resultado volumoso, nós até poderíamos ter marcado mais golos”, disse o treinador do Benfica de Macau, ao PONTO FINAL.

A vitória permitiu assim aos encarnados assumirem a liderança da Liga de Elite, com 16 pontos, sendo que Chao Pak Kei e Monte Carlo estão a um ponto de distância. Já a seis pontos está o Kei Lun. Para Henrique Nunes a luta pelo campeonato é assim a três, podendo o Kei Lun, nos dias bons, intrometer-se: “Não tenho dúvida que o Benfica ainda vai crescer mais e solidificar a sua maneira de jogar. Parece-me que o Monte Carlo e o C.P.K. vão ser os principais adversários na luta pelo título, sendo que o Kei Lun, quando está na máxima força, também tem uma palavra a dizer”, explicou.