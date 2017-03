Largo do Pagode recebeu festival de templos

A Comissão de Preparação para os Festivais dos Templos de Macau organizou ontem, no Largo do Pagode do Bazar, a oitava edição da iniciativa de promoção da Cultura dos Templos de Macau. O certame, no qual participaram 25 templos do território, propôs aos participantes jogos e actividades lúdicas com o propósito de permitir que conheçam mais sobre os espaços de culto do território. Os templos de Macau estão agora munidos de um código QR que permite que os residentes tenham acesso a informação actualizada sobre cada uma das estruturas.

