Investigadora do CCAC apresenta testemunho ambíguo no caso de Ho Chio Meng

Ao Pan San, investigadora do Comissariado Contra a Corrupção explicou na sexta-feira que parte da acusação se baseia em probabilidades. No entanto, foram exibidos documentos que mostram que o Ministério Público pagava as despesas das empresas de fachada.

A investigadora do Comissariado Contra a Corrupção encarregue pela investigação ao ex-Procurador da RAEM, Ao Pan San, apresentou uma versão ambígua dos factos quando foi chamada a depor no Tribunal de Última Instância na passada sexta-feira. De acordo com a Rádio Macau, Ao Pan San dava como provados determinados factos quando era questionada pelo Ministério Público, mas contradizia-se e dava o dito por não dito, quando respondia a perguntas dos advogados de defesa.

O carácter ambíguo das respostas da investigadora do CCAC levou mesmo o colectivo de juízes a anunciar que vai descartar algumas das declarações no que diz respeito à alguns pontos da acusação relativos às adjudicações a empresas de fachada.

Ao Pan San afirmou, no seu depoimento, que havia uma relação estreita entre os arguidos. Na base desta declaração, explicou, estão os registos de entrada e saída de Macau conjunta de Ho Chio Meng e dos co-arguidos. Contudo, e de acordo com o Canal Macau, a investigação apenas foi capaz de apresentar um registo em Tribunal.

Outro caso de falta de coerência, deve-se ao facto da investigadora ter feito alusão a uma viatura onde alegadamente estaria Ho Chio Meng, que depois terá entrada num apartamento onde estava a co-arguida Wang Xiandi. No entanto, Ao Pan San não conseguiu apresentar qualquer tipo de prova – imagens de videovigilância, por exemplo – que mostrassem que de facto era o ex-Procurador que seguia dentro da viatura. A determinado momento, a investigadora admitiu mesmo perante as perguntas do advogado de defesa que parte da acusação se baseia em probabilidades e crenças.

O depoimento de Ao Pan San ficou igualmente marcado por uma apresentação em PowerPoint que foi muito contestada pela defesa. No entender do advogado Leong Wang Pun, a apresentação não constava nos autos, mas pode ser considerada importante na avaliação das provas. O facto irritou bastante Ho Chio Meng, que se mostrou agitado ao longo de toda a sessão. Contudo os juízes permitiram que a apresentação fosse utilizada.

Apesar das contradições, documentos exibidos em Tribunal indicam, segundo a Rádio Macau, que as empresas de fachada ligadas aos arguidos tinham as despesas pagas pelo Ministério Público. Foi também possível ficar a saber que alguns dos arguidos saíram de Macau porque sabiam de antemão que estavam a ser investigados.

No final da sessão, Ho Chio Meng pediu a palavra para negar que tivesse tentado fugir quando foi detido em Fevereiro do ano passado, que estava apenas a deslocar-se a Hong Kong por motivos de saúde. O ex-Procurador sublinhou também que “nunca quis fugir do território” e garantiu que sempre teve a intenção de permanecer em Macau para enfrentar o que quer que fosse.

Ho Chio Meng contou igualmente que já em 2015 lhe tinha sido instaurado um processo disciplinar porque depois de pedir licença sem vencimento – que lhe foi negada – acabou por sair do território “por estar doente”. Este último facto fez com que o processo disciplinar fosse levantado.