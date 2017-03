A rede de bibliotecas públicas lançou no início do corrente mês um mecanismo de troca de livros. A iniciativa tem por objectivo promover a leitura e incentivar à criação de novas amizades, bem como à partilha de recursos entre os amantes da leitura. O período de recolha de livros decorre entre 7 de Março e 16 de Abril, com os residentes inscritos a terem a possibilidade de levantar os volumes que lhes foram consignados a 22 e a 23 de Abril.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...