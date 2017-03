Ingleses vencem edição inaugural do “Macau Ashes”

Uma selecção composta por expatriados ingleses radicados no território derrotou uma formação composta por imigrantes australianos na edição inaugural do “Macau Ashes”, uma iniciativa que recriou no território um dos mais emblemáticos desafios das lides do críquete.

No relvado da Escola Internacional, na Taipa, a formação inglesa não se deixou intimidar e levou a melhor sobre o conjunto adversário, mas foi necessário esperar até à última jogada do desafio para que o conjunto capitaneado por Philip Clark conseguisse celebrar o triunfo. Na última bola da partida, a Austrália necessitava de pontuar nos três “runs” de que dispôs, mas não conseguiu melhor do uma volta bem sucedida ao recinto de jogo.

Num comunicado enviado às redacções, a Associação de Críquete de Macau sublinha o entusiasmo com que a iniciativa foi recebida e propõe-se organizar o “Macau Ashes” anualmente, dotando eventualmente o certame de um maior escala.