O Corpo de Bombeiros do território foi chamado ao início da manhã de ontem ao edifício Tamagnini Barbosa, na zona Norte da Cidade, para apagar um pequeno incêndio na divisória que acolhe o depósito de lixo do prédio. As chamas não provocaram nem feridos, nem estragos de maior, mas as autoridades estão a investigar o incidente por acreditarem que poderá ter tido origem criminosa

