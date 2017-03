Fotografar como quem pinta. Season Lao expôs em Taiwan

Natural de Macau, Season Lao vê a sua arte, mais uma vez, exposta fora do território onde cresceu. Desta feita, o artista deu a conhecer onze trabalhos fotográficos num quarto de hotel em Taipé, a propósito de uma feira que divulga arte contemporânea do Japão, país onde está radicado.

Na capital de Taiwan, Taipé, as obras de Season Lao estiveram expostas, por três dias, num quarto de hotel. O artista local, que tem visto trabalhos seus expostos em várias partes do globo, foi um dos convidados de uma iniciativa que serviu para promover a cena artística contemporânea do Japão junto de coleccionadores de arte da Formosa. As 11 fotografias que Lao seleccionou para o certame distinguem-se pelo facto de terem sido impressas em papel artesanal fabricado pelo próprio. Os trabalhos retratam a dicotomia natureza-ser humano, transversal a toda a sua obra, e foram apresentadas no âmbito da “Infinity Japan Contemporary Art Show”.

Situado na zona de Huashan 1914 – zona onde estão sediadas grande parte das indústrias criativas de Taipé – o hotel Miramar Garden Taipei recebeu, de 24 a 26 do mês passado, obras de vários artistas japoneses ou que exploram temáticas relacionadas com a realidade japonesa. Entre as mais de dez galerias nipónicas que se fizeram representar no certame, o nome de Season Lao é o único de um artista que não nasceu nem em Macau, nem em Taiwan.

Lao descobriu a fotografia enquanto linguagem artística depois de ter feito uma viagem a Hokkaido, onde explorou, através da câmara, os antigos coutos mineiros que caracterizam as cidades da segunda maior ilha do arquipélago japonês: “Eu prefiro cidades pequenas em vez de metrópoles como Shanghai, por exemplo. Quando visitei Hokkaido senti que era especial para mim porque eles têm neve e porque essa neve faz com que a cidade se desenvolva lentamente; mais lentamente do que outros sítios. Hokkaido é como que o ponto de partida para mim, já que o conceito das minhas obras de arte tem a ver com a relação entre o ser humano e a natureza”, explicou ao PONTO FINAL.

A “atmosfera de pintura” subjacente aos seus trabalhos – por misturarem fotografia e papel de fibra as suas fotografias aparentam, muitas vezes, pinturas – pode ser o motivo que conduz galerias e curadores japoneses a compreender o seu trabalho: “Aos chineses pode lembrar a pintura chinesa, aos japoneses a pintura japonesa e aos coreanos a pintura tradicional coreana”, explicou o jovem artista.

A ideia de montar exposições em quartos de hotel, que se tem alastrado um pouco por todo o mundo, é interessante, considera Season Lao, por permitir aos visitantes recorrer ao seu imaginário e transportar mentalmente as peças para lugares semelhantes àqueles onde estão expostas: “No hotel é fácil porque a galeria pode mostrar trabalhos artísticos nos quartos. Se os trabalhos estiverem expostos em galerias, é mais difícil para as pessoas imaginarem de que forma poderão decorar os seus próprios espaços”, defende.

A perspectiva mercantilista associada à arte não é o propósito para o qual trabalha, mas Lao considera, ainda assim, que iniciativas como a que foi organizada em Taiwan pode ser benéfica em termos de projecção: “Nós, artistas, sentimo-nos muito honrados e felizes quando os coleccionadores compram os nossos trabalhos. Se gostarem do trabalho do artista, eles vão querer que o artista se torne mais famoso e que o seu trabalho se torne mais valioso. Acabam, depois, por apresentar as obras a outro coleccionador, que introduz a outro curador”, sublinha o fotógrafo.

Participar na exposição “Infinity Japan Contemporary Art Show” foi, para Season Lao, “uma oportunidade especial”. O artista do território teve a oportunidade de ver o seu trabalho exposto lado a lado com as obras dos artista japoneses contemporâneos Takashi Murakami e Yayoi Kusama. J.F.