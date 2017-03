DSAT recebe quase 4 mil candidaturas para abate de veículos

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) recebeu, nos primeiros dois meses deste ano, 3,978 candidaturas para abate de viaturas, o que representa uma subida de 40,66 por cento face ao mesmo período de 2016. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, nos primeiros dois meses do ano, a DSAT procedeu à remoção de 23 veículos devido ao não pagamento do imposto relativo a 2016. Os Serviços para os Assuntos de Tráfego lembra aos proprietários que se decidam libertar das suas viaturas que deverão recorrer aos balcões do organismo, ao invés de as abandonarem arbitrariamente na via pública. Uma vez ocorrida a violação, os proprietários terão que pagar multas para remoção dos veículos.

