Chui Sai On não faz previsões sobre números candidatos em 2019

O Chefe do Executivo assegura que o escrutínio que vai eleger o seu substituto vai ser conduzido de acordo com a lei, mas não comentou a eventual possibilidade de haver mais do que um candidato na corrida. Chui Sai On participou ontem, em Pequim, na cerimónia de abertura de mais uma reunião da Assembleia Nacional Popular.

O chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, escusou-se na sexta-feira a fazer previsões sobre a possibilidade de haver mais do que um candidato ao cargo em 2019, o que só se verificou uma vez na história da Região Administrativa Especial, ao contrário do que sucede com Hong Kong.

“Eu não consigo fazer nenhuma previsão sobre a situação [das eleições para o chefe do executivo] em 2019. Mas vamos fazer com que este Governo possa garantir que as eleições para o chefe do Executivo sigam a legislação (…). Primeiro, os candidatos têm que ter as suas condições, os requisitos, para participarem, para se candidatarem. Eu não consigo, por enquanto, dar nenhuma resposta concreta”, disse Fernando Chui Sai On, antes de partir para a capital chinesa

O chefe do executivo de Macau respondia a uma questão dos jornalistas no Aeroporto Internacional do território, à partida para Pequim, onde no domingo vai participar na cerimónia de abertura da quinta reunião da 12.ª Assembleia Popular Nacional.

Na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, a eleição para o próximo chefe do executivo é disputada no próximo dia 26 de março, por três candidatos: a ex-número dois do actual Governo, Carrie Lam, o ex-secretário para as Finanças John Tsang e o juiz aposentado Woo Kwok-hing.

Em Macau, a eleição para a Chefia do Governo decorre em 2019, depois de Chui Sai On cumprir dois mandatos como responsável pelo Executivo, não podendo por isso recandidatar-se.

Ao contrário do que acontece na antiga colónia, onde habitualmente há vários candidatos ao cargo do chefe do executivo, em Macau essa situação verificou-se uma única vez, nas primeiras eleições, em 1999, participadas por Stanley Au Chong Kit e por Edmund Ho Hau Wah. O escrutínio foi ganho Ho, que se tornou o primeiro Chefe do Executivo da RAEM.

Tanto em Macau como em Hong Kong – as duas Regiões Administrativas Especiais da China – as eleições não são realizadas por sufrágio universal. O líder do Governo é escolhido pelo colégio eleitoral que representa a sociedade quer através de cargos como os de deputados à Assembleia Legislativa, quer por serem indicados por associações e grupos profissionais do território.

No caso de Hong Kong, o comité eleitoral responsável pela seleção do candidato é composto por 1.200 membros representativos dos vários sectores da sociedade, enquanto em Macau tem apenas 400.

No Governo de Macau desde 20 de Dezembro de 1999 – dia em que Macau passou a ser uma Região Administrativa Especial da China com autonomia administrativa, legislativa e judicial – Fernando Chui Sai On desempenhou, primeiro, o cargo de Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, que suspendeu já em 2009 para se candidatar à liderança do Governo, cargo que assumiu a 20 de Dezembro do mesmo ano depois de dois mandatos sob a liderança de Edmund Ho.