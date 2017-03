Camilo Pessanha recordado no Centro Cultural de Belém

A vida e a obra de Camilo Pessanha estiveram ontem em destaque no Centro Cultural de Belém. A principal sala de espectáculos da capital portuguesa recebeu este domingo, entre as 15 e as 19 horas, uma série de iniciativas dedicadas ao poeta, que faleceu no território há 91 anos.

O conjunto de conferências sobre o autor de “Clepsidra” decorreu na sala Sophia de Mello Breyner Andresen. Entre os participantes, o poeta Fernando Pinto do Amaral abordou a temática da melancolia na poesia de Pessanha e a presidente do Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, Ana Paula Laborinho, falou da “experiência oriental” do poeta. A sessão terminou com a leitura de poemas de “A Clepsidra” por Inês Lago e Pedro Sousa Loureiro, acompanhados à guitarra clássica por João Silveira.

Camilo Pessanha “foi admirado pela geração do Orpheu, influenciando-a nitidamente na sua palavra, no seu ritmo e nas suas imagens, como o assim afirmaram Fernando Pessoa e Sá-Carneiro”, afirma em comunicado o Centro Cultural de Belém, sublinhando que “hoje é evidente que a obra de Camilo Pessanha é mais forte e importante do que a sua referência à escola simbolista”.