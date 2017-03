ANP: Representantes de Macau apoiam reforço da cooperação regional

Os deputados que representam Macau na Assembleia Nacional Popular [ANP] concordaram, na sua maioria, com as conclusões do relatório ontem apresentado em Pequim pelo Conselho de Estado. O Governo Central pretende impulsionar o aprofundamento das relações entre Macau, a China Continental e Hong Kong, bem como o estudo dos planos de desenvolvimento do Grande Delta do Rio das Pérolas.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Lao Ngai Leong referiu, à margem da reunião da Assembleia Nacional Popular, que o relatório favorece Macau na medida em que ajuda o território a perceber qual será o seu papel no âmbito dos mecanismos de cooperação regional gizados pelo Governo.

Já o secretário para as Finanças e Economia, Lionel Leong, disse que o Executivo da RAEM vai ouvir atentamente as opiniões dos cidadãos no que respeita ao estudo dos planos de desenvolvimento do Grande Delta do Rio das Pérolas, de forma a uma ser alcançada uma melhor integração regional.