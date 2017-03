Alexis Tam esteve reunido com o Secretário para a Educação de Hong Kong

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, esteve na sexta-feira passada reunido com Eddie Ng Hak-Kim, responsável pela pasta da Educação no Executivo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. O encontro serviu para que os dois responsáveis trocassem opiniões sobre o desenvolvimento do sistema educativo em ambos os territórios. Os dois governantes manifestaram-se receptivos ao reforço do intercâmbio e da cooperação entre as duas Regiões Administrativas Especiais, tendo em vista a promoção da formação de quadros qualificados e o fomento de um maior desenvolvimento social.

