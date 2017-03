Tiroteios que são uma diversão: Uma participante da Game Developers Conference (GDC) reage após experimentar um jogo electrónico num aparelho OptiTrack Active Tracking, uma novo dispositivo de realidade virtual. A conferência, que se realiza no Moscone Center, em São Francisco, na Califórnia (EUA), apresenta ao público as mais avançadas novidades tecnológicas no campo da realidade virtual aplicada aos videojogos. John G. Mabanglo/EPA

