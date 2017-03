Rodrigo de Matos: Uma década de carreira em cartoons

A exposição “25+10”, do cartoonista Rodrigo de Matos, vai estar patente ao público a partir das 15 horas deste sábado, no Edifício do Antigo Tribunal. Com a mostra, que integra a 6ª edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, o cartoonista e ilustrador, que integra a equipa do jornal PONTO FINAL, assinala um duplo aniversário: os 25 anos do jornal e os seus 10 anos de carreira, que teve início em 2006, com uma colaboração com o semanário português Expresso. A exposição apresenta 25 cartoons publicados pelo autor no diário PONTO FINAL entre 2010 e 2016. Ao conjunto, Rodrigo de Matos juntou 10 outros desenhos que o próprio descreve como o seu “melhor cartoon do ano, um por cada ano numa carreira de uma década”, publicados nos jornais Expresso, Ponto Final e Macau Daily Times.

Cada um dos trabalhos aponta um olhar crítico, satírico, mas ao mesmo tempo inundado de humor, sobre a actualidade local e internacional. A mostra inclui ainda o cartoon com que o desenhador venceu o Press Cartoon Europe Grand Prix, em 2014, promovido pelo Press Cartoon Belgium.

Rodrigo de Matos nasceu em Silva Porto (actual Cuíto), Angola. Viveu no Brasil até aos 15 anos, tendo-se formado em Jornalismo, na Universidade de Coimbra. O autor tem ainda uma especialização em Ilustração Editorial, pela escola de arte ESDIP Madrid – Escuela Superior de Dibujo Profesional. O cartoonista, de 42 anos, reside em Macau desde 2009.