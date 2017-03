Responsável por desmantelamento de Fukushima quer melhor uso da tecnologia

O responsável da Tokyio Electric Power Corporation para a descontaminação e desmantelamento da central nuclear de Fukushima, no Japão, diz que é preciso mais criatividade no desenvolvimento de robôs para localizar e avaliar as condições do combustível fundido.

Naohiro Masuda disse ontem que é preciso mais informação para que possam desenvolver uma melhor estratégia para a remoção dos detritos. O operador da central – a Tokyo Electric Power Co – e o governo vão decidir sobre o método no Verão.

O responsável da TEPCO disse que o robô enviado para o interior da Unidade 2 não pôde chegar tão perto da área do núcleo como desejado porque foi bloqueado na rota planeada por depósitos, que se estimam ser uma mistura de combustível fundido e peças partidas de equipamentos.

Naohiro Masuda disse que quer que seja enviada uma nova sonda antes de decidir sobre os métodos para remover os detritos do reactor.

A Unidade 2 é um dos reactores de Fukushima afectados pelo desastre nuclear na sequência do terramoto e tsunami de 2011.