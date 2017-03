“Queremos trazer às pessoas uma perspectiva diferente sobre as mulheres e a arte”

A partir de 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, o Albergue SCM acolhe 28 obras de arte trabalhadas por mãos femininas. Suscitar, junto dos visitantes, a reflexão sobre a luta inacabada das mulheres de todo o mundo é o propósito da mostra. O Albergue convidou mulheres de várias partes do mundo para mostrarem as suas criações.

Quase três dezenas de obras de arte contemporânea, da autoria de 28 mulheres de todo o mundo, vão preencher a partir de 8 de Março as paredes da galeria do Albergue SCM. no certame com que o organismo assinala o Dia Internacional da Mulher. Entre as 28 obras que integram a mostra, a pintura é a linguagem mais frequente, ainda que com temas e estilos diversos. A exposição “28+28 | 28 artistas + 28 obras em feminino” concretizando ainda uma ponte para as culturas e os lugares onde se fala a língua portuguesa.

“Ter uma exposição como esta em Macau é especial porque, normalmente, aqui, temos várias actividades para celebrar o Dia Internacional da Mulher, mas nunca tivemos uma mostra onde foi dada às mulheres a possibilidade de partilhar a sua arte”, explicou Kalena Lao, assistente de eventos do Albergue SCM. A responsável considera que, habitualmente, a data não é reconhecida, normalmente, da forma que devia por outras organizações.

As 28 artistas e as 28 obras de arte que compõem a exposição são oriundas de vários pontos do planeta, incluindo Macau, Portugal, Moçambique, Brasil, Angola, Timor-Leste, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Com a iniciativa, o Albergue SCM tenciona, assim, “valorizar a cultura, aproveitando a oportunidade para promover não só as mulheres artistas, mas também os direitos das mulheres.”

As obras testemunham a relevância do contributo dado pelas mulheres para a arte contemporânea, defende a organização do evento, realçando-as como “instrumentos para promover o diálogo entre artistas com diversas raízes culturais distintas. Um diálogo que se insere no passado de Macau e é uma das fundações da sua projecção para o futuro.”

“Nós achamos que esta é a melhor forma, talvez até a mais eficaz, de organizar algo para que as pessoas possam reflectir. Este é um bom evento para que as pessoas pensem sobre o significado do Dia Internacional da Mulher e o Albergue é muito popular entre os residentes locais e também entre os turistas. Achamos que a exposição pode ter um grande impacto”, afirmou Kalena ao PONTO FINAL.

O registo do Dia Internacional da Mulher representa também, para o Albergue SCM, a oportunidade de relembrar a população que, apesar das conquistas que as mulheres têm conseguido garantir e dos avanços alcançados, “a promoção da igualdade de géneros e a eliminação de todas as formas de descriminação das mulheres é uma luta inacabada.”

A cerimónia de inauguração de “28+28 | 28 artistas + 28 obras em feminino” está agendada para as 18h30 da próxima quarta-feira. A exposição, presente na Galeria 02, poderá ser visitada até ao dia 16 de Julho, de segunda-feira a domingo. J.F.