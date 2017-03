PJ detecta estação-base ilegal em funcionamento nas Portas do Cerco

A Polícia Judiciária descobriu ontem uma estação base ilegal – que enviava mensagens publicitárias para telemóveis – na zona das Portas do Cerco e deteve um homem proveniente da República Popular da China, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A operação foi realizada em cooperação com as autoridades de Zhuhai e permitiu às forças de segurança apreender 121 discos rígidos, que continham várias mensagens de publicidade a sites ilegais. O detido recusou cooperar com as autoridades, mas há a suspeitas de fuga de outros elementos da rede.