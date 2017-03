Patrão da Suncity admite entrada “indirecta” na bolsa de Hong Kong

O director-geral do grupo Suncity, Alvin Chau Cheok Wa, admitiu a possibilidade de colocar a empresa na bolsa de Hong Kong com a inclusão do negócio da promoção do jogo na empresa Sun Century Group, que já está cotada na bolsa de Hong Kong e pertence ao grupo.

De acordo com o portal GGR Asia, que cita uma entrevista ao jornal em língua chinesa Apple Daily, esta possibilidade já tinha estado em cima da mesa há três anos, mas na altura com a crise que afectou o sector do jogo foi colocada de lado. Agora o director da Suncity admite que o plano possa finalmente ser uma realidade.

Já num comunicado à bolsa de Hong Kong datado de 6 de Fevereiro, a Sun Century Group tinha admitido a possibilidade de alterar o nome para Suncity Group Holdings. No mesmo comunicado, o grupo diz que esta empresa tem como principais áreas de negócios o mercado imobiliário no Interior da China ao nível de residências e espaços comerciais.

Na mesma entrevista, Alvin Chau explicou ainda a aposta na indústria do entretenimento: “Pensámos: por que não apostar na produção de entretenimento? O negócio é lucrativo e no longo termo ajuda-nos a reforçar a nossa marca”, explicou.