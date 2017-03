O destino a dar aos veículos abandonados assombra Wong Kit Cheng

Com as medidas de controlo de viaturas e de apoio ao abate de motociclos, o território vai enfrentar um período de pico na eliminação e reciclagem de viaturas, estima Wong Kit Cheng. A deputada quer por isso saber que apoios vai o Executivo conferir à indústria de reciclagem e em que ponto se encontra o trabalho preparatório que vai permitir a transferência dos resíduos para a província de Guangdong.

Depois de o Governo ter reforçado as medidas de controlo do número de veículos em circulação – como o aumento das taxas administrativas sobre as viaturas e o lançamento do plano de apoio financeiro ao abate de motociclos e ciclomotores com motor a dois tempos – Wong Kit Cheng defende que Macau está a entrar num período de pico no que diz respeito à eliminação de veículos velhos e abandonados. A deputada mostra-se preocupada com o crescimento exponencial da reciclagem deste tipo de resíduos e quer saber como vai o Executivo apoiar a indústria de reciclagem, com o aumento significativo de sucata. Em interpelação escrita, Wong questiona ainda o Governo sobre o desenvolvimento do trabalho preparatório para transferir as viaturas eliminadas para a vizinha província de Guangdong, ao abrigo do acordo-quadro de cooperação entre as duas regiões.

A deputada, eleita por sufrágio directo, assinala que, com as políticas de controlo de veículos adoptadas pelo Governo, é de esperar que as sucatas venham a aceitar um grande número de veículos abandonados que, se não forem devidamente manuseados, vão afectar a saúde e a segurança das comunidades envolventes. Wong Kit Cheng pergunta, por isso, como vai o Governo “prestar assistência à indústria de reciclagem para lidar com mais sucata de veículos no futuro?”.

A parlamentar recorda que, no final de 2016, o Governo respondeu a uma interpelação sua sobre a transferência de sucata para a província de Guangdong, garantindo que iria criar instalações de pré-tratamento em Macau, para corresponder aos requisitos regulamentares para o processo de transferência. Wong Kit Cheng quer saber, por isso, “qual o progresso do trabalho preparatório para a transferência de veículos usados em Guangdong e em Macau? Vai o Governo trabalhar sobre as instalações de pré-processamento em Macau?”.

Wong Kit Cheng lembra que, segundo o acordo-quadro de cooperação Guangdong-Macau para a protecção ambiental, a RAEM vai transferir os seus veículos retirados de circulação para Xinhui, em Guangdong, para serem destruídos, um plano que se estima que esteja finalizado em 2020.

Por último, a deputada sublinha que melhorar o esforço de reciclagem de sucata é muito importante para a protecção do ambiente local, mas refere que a indústria de reciclagem alega que o Executivo não concede apoio suficiente, estando por isso a piorar as suas operações. Wong Kit Cheng pergunta por isso: “Vai o Governo apoiar a indústria de reciclagem para melhorar o seu ambiente de negócio?”.