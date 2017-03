Notificações à entrada e à saída de Macau geram controvérsia

Há quem seja julgado em Macau sem que disso tenha conhecimento. As autoridades enviam cartas de notificação para moradas desactualizadas, sem confirmarem se os visados foram efectivamente informados. Em muitos casos, quem foi julgado só fica a saber que esteve a contas com a justiça quando se prepara para sair ou para entrar no território.

João Santos Filipe

Os mecanismos de notificação utilizados pelas autoridades do território estão a gerar polémica porque as forças de segurança e os serviços públicos enviam autos de notificação sem confirmarem que os mesmos foram recebidos pelos destinatários. Em muitos casos, na origem do problema está o facto de as moradas estarem desactualizadas junto dos serviços competentes e os cidadãos apenas são notificados pelas autoridades nas fronteiras, quando se preparam para entrar ou sair da RAEM.

O assunto ganhou particular relevância esta semana, após a jornalista Ana Isabel Dias ter escrito uma carta aberta a relatar um episódio pessoal. Depois de entrado em Macau, Ana Isabel Dias foi abordada pelas autoridades e levada para uma das esquadras do território com mandato de detenção. Em causa estava uma multa de trânsito que acabou por não ser paga, depois da notificação que dava conta da infracção ter sido enviada para a morada antiga constante no registo de propriedade automóvel. Apesar de todos os outros documentos terem a morada correcta, não houve outra tentativa de notificação por parte das autoridades.

Assim, quando entrou em Macau, Ana Isabel Dias foi levada para a esquadra onde teve de escolher entre pagar a multa ou cumprir uma pena efectiva na prisão, apesar de desconhecer até então que tinha tido um processo em tribunal.

Mas este não foi o único caso que envolveu a jornalista. Num outro episódio semelhante, Ana Isabel Dias foi igualmente notificada para ir ao Ministério Público levantar dois colares que lhe tinham sido roubados, quando se preparava para sair de Macau: “Quando estava a sair de Macau para ir para Hong Kong fui levada a uma salinha do Terminal Marítimo porque me tinham roubado umas jóias e eu tinha apresentado queixa. Notificaram-me nessa altura que tinha de ir levantar dois colares ao Ministério Publico que entretanto tinham sido recuperados”, contou ontem, ao PONTO FINAL.

“Fui notificada à saída de Macau, o que não deixa de ser ridículo porque eles tinham a minha morada. E este nem era um caso em que a RAEM estivesse a ser lesada para justificar esta actuação”, disse, sublinhando, porém, o trabalho das autoridades na recuperação das jóias.

Por outro lado, Ana Isabel Dias queixa-se da postura pouco activa das forças de segurança na altura de contactar as pessoas, o que considera que é incompreensível porque em Macau “as pessoas mudam de residência com muita frequência”.

“As pessoas podem ser contactadas por telefone ou mesmo pela moradas do local de trabalho… Mas mesmo assim andamos a notificá-las à entrada e saída do território. Isto é completamente disparado”, defendeu.

Casos julgados à revelia

Um caso com consequências mais graves teve como protagonista uma empregada não-residente contratada por um casal de residentes locais. Depois de uma disputa familiar, foi apresentada uma queixa contra a empregada. O caso seguiu para o tribunal, sem que a visada soubesse da existência do mesmo.

A mulher só se apercebeu que estava a contas com a justiça quando tentou ir a Hong Kong e foi proibida de se ausentar do território. Só então ficou a saber que tinha sido apresentada queixa contra si e que tinha sido julgada à revelia. A empregada doméstica acabaria mesmo por ser condenada sem ter a oportunidade de se defender e vai ter de abandonar o território. Porém, o processo está pendente devido a um recurso apresentado pelos empregadores : “Segundo as autoridades foi enviada uma notificação. Mas ela diz que nunca foi avisada porque mudou de casa. Foi julgada à revelia e só soube quando tentou ir a Hong Kong”, contou o empregador, que pediu para não ser identificado. “O estranho é que os oficiais de diligência não se dão ao cuidado de tentar notificar as pessoas, porque sendo uma empregada não-residente é muito fácil contactá-la através dos patrões”, defendeu, em declarações ao PONTO FINAL. “Eles estão-se nas tintas e as pessoas acabam julgadas à revelia”, frisou.

Enquanto o caso ainda aguarda por um desfecho, o mesmo não deixa de causar mal-estar pelas consequências e a ausência de um esforço mais activo de notificação por parte das autoridades.

Notificações a testemunhas na fronteira

A prática não é apenas aplicada quando foram cometidas infracções ou crimes. Acontece também quando é necessário notificar testemunhas, ou fazer o reembolso de impostos.

Foi o que aconteceu com um residente local que foi notificado sobre a necessidade de ir a tribunal testemunhar quando se preparava para ir a Hong Kong em trabalho. Também neste caso o residente pediu para não ser identificado: “Quando passei a fronteira os polícias abordaram-me para dizer que eu só podia sair do território se assinasse uns documentos. Eu perguntei como era possível estar a ser assim avisado, quando não tinha recebido nenhuma carta ou telefonema antes”, lembra.

“Na altura não recebi nada, nem uma carta, nem qualquer telefonema. A minha opção foi ligar ao advogado que me disse para assinar os documentos porque não havia problema. Mas naquela altura também não tinha grande alternativa porque estava com pressa e queria ir para Hone Kong o mais depressa possível”, confessa.

No caso do sistema de notificações, o regime aplicável varia de acordo com o tipo de avisos, que podem partir de diferentes organismos, como os tribunais ou a Direcção dos Serviços de Finanças.

O PONTO FINAL tentou contactar o Corpo de Segurança Pública sobre os mecanismos e as práticas de notificação mas até à hora de fecho não recebeu qualquer resposta.

Por sua vez, um porta-voz da Direcção dos Serviços de Finanças afirmou ao PONTO FINAL que os visados são informados por correio registado através da morada que consta no organismo. A DSF admite, no entanto, que há muitos casos em que as moradas não estão actualizadas e que nessas situações, depois de “não ser possível contactar as pessoas através de outros”, a Repartição das Execuções Fiscais pede ajuda da PSP para notificar as pessoas quando estão a sair ou entrar na RAEM.