Luís Norton de Matos vai treinar Sub-17 indianos

O português Luís Norton de Matos foi ontem nomeado como treinador da selecção da Índia de sub-17 que vai participar no Mundial de futebol daquele escalão, a disputar naquele país entre 6 e 28 de Outubro.

O treinador português, de 63 anos, esteve ontem reunido com o presidente da Federação Indiana de Futebol, Praful Patel Mumbai, o qual expressou satisfação pelo acordo: “É bom ter Norton de Matos connosco. A sua experiência na condução de equipas jovens vai ser muito útil para a nossa selecção de sub-17, pois não queremos descurar qualquer detalhe para constituir uma equipa competitiva para o Mundial. Espero que ele oriente os nossos rapazes para um bom desempenho na prova que vamos organizar”.

Já Norton de Matos agradeceu a oportunidade de integrar o projecto e assumiu que o seu papel será “criar todas as condições para que os jogadores possam fazer a sua parte” e que estes “precisam de acreditar em si próprios para poderem fazer algo de especial pelo seu país no Mundial”. A competição, defende Luís Norton de Matos, poderá “servir de base para o desenvolvimento do futebol na Índia”.

“Eu tenho uma ligação à Índia, pois o meu avô nasceu em Goa”, informou Norton de Matos em declarações ao sítio da federação indiana. O organismo não esclarece se a ligação contratual com o treinador português se estende ou não além do Mundial de sub-17.