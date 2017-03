Líder e campeão decidem liderança no clássico

Ao Monte Carlo basta apenas um empate para manter o primeiro lugar, mas ao Benfica só a vitória interessa. O PONTO FINAL ouviu os responsáveis máximos das equipas técnicas de ambos as equipas, na antecâmara de uma jornada em que o “Bolão” se muda do Estádio da Taipa para o campo da Universidade de Ciência e Tecnologia. O facto mereceu um reparo do treinador do Benfica.

Rodrigo de Matos

É a liderança da Liga de Elite que está em causa. À sexta jornada, separados por apenas dois pontos, o líder Monte Carlo e o campeão Benfica de Macau digladiam-se amanhã no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), num clássico do futebol do território que está a ser preparado com todo o cuidado pelas equipas técnicas de ambas as formações.

“Perspectiva-se um bom jogo. O Monte Carlo é uma equipa muito bem orientada, que já demonstrou ter uma boa organização de jogo. Mas o Benfica irá lutar para defender o título e vamos querer aproveitar esta oportunidade para somar os três pontos e saltar para a liderança do campeonato”, avançou Henrique Nunes. O treinador do Benfica não perdeu a oportunidade de criticar a Associação de Futebol de Macau, pela escolha do campo: “É uma pena que o jogo entre o primeiro o segundo classificados, duas das melhores equipas da Liga, seja disputado na MUST e não no Estádio da Taipa, que tem o melhor campo do território, com o melhor relvado e melhores condições para um bom espectáculo”, salienta o técnico encarnado.

Apesar de não poder contar com o médio Vinícius e o avançado Lucilei “Canhão”, ambos a recuperar de lesões, o treinador das “águias” promete uma equipa de ataque. “Logicamente que queremos ganhar e vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que isso aconteça. Vamos entrar com uma determinação muito grande para tentar vencer, mas, se não conseguirmos, temos a consciência de que ainda há muito campeonato pela frente pelo que nada fica ainda decidido qualquer que seja o resultado deste jogo”, disse o técnico ao PONTO FINAL.

Monte Carlo parte da “pole”

Apenas com vitórias nos cinco jogos até agora disputados, o Monte Carlo chega ao clássico com dois pontos de vantagem sobre o rival. “É um jogo superimportante para nós. Consideramos que o favorito é o Benfica, apesar de estar atrás de nós na classificação. Mas o Monte Carlo vem crescendo a cada jogo”, observou Cláudio Roberto. O treinador da equipa “canarinha” não deixou de destacar os argumentos do adversário: “O Benfica é uma equipa que dificilmente sofre golos e também é difícil sair de um jogo sem marcar. Por isso, este jogo vai ser para nós um grande desafio”.

Sem jogadores castigados ou impedidos de dar o seu contributo por factores de ordem física, o Monte Carlo pode assim apresentar-se no estádio da MUST na sua máxima força. Cláudio Roberto promete pôr em campo um conjunto com o pensamento na vitória, mas sem esquecer que uma igualdade significaria pelo menos a manutenção na liderança. Um empate “poderia até ser positivo. Vai depender das circunstâncias do jogo. Mas temos de entrar com uma mentalidade vencedora”, considera.

A ronda arranca já hoje, com um outro encontro que promete faíscas: separados por apenas dois pontos, o Chao Pak Kei (CPK) e o Kei Lun – terceiro e quarto classificados, respectivamente – defrontam-se com o objectivo de não perder o contacto com as equipas do topo da tabela. E amanhã, antes de Benfica e Monte Carlo entrarem em campo, o Sporting de Macau terá, diante do “lanterna-vermelha” Lai Chi, uma boa hipótese de somar a segunda vitória (numa temporada em que já leva quatro derrotas) para se instalar mais a meio da tabela e ganhar alguma margem em relação à zona de despromoção. No domingo, o Cheng Fung mede forças com os Sub-23, enquanto Ka I e Polícia encerram a seguir a jornada.

Toda a sexta jornada da Liga de Elite

Ainda sem ter perdido pontos esta época, o Clube Desportivo Monte Carlo precisa apenas de um empate para manter a liderança isolada. O Benfica tem de vencer para passar para a frente. Os jogos desta ronda realizam-se no Estádio da MUST, na Taipa.

Hoje

20h30 Kei Lun – CPK

Amanhã

14h Sporting – Lai Chi

16h Benfica – Monte Carlo

Domingo

14h Cheng Fung – Sub-23

16h Polícia – Ka I