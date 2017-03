Kung Fu Panda volta ao Venetian para novo espectáculo sobre o gelo

Se sempre sonhou caminhar por um cenário de fantasia, por entre o gelo e a neve, lado a lado com personagens de desenhos animados poderá fazê-lo em Macau ainda este mês. O espectáculo “Kung Fu Panda Adventure Ice World with the DreamWorks All-Stars” (A Aventura no Gelo do Panda do Kung Fu com as Estrelas do Universo DreamWorks), considerado o maior evento anual do género na Ásia, vai regressar à Cotai Expo, do Venetian, a partir de 16 deste mês e até 9 de Julho.

A animar o pavilhão da Cotai Expo onde decorre o evento, estarão milhares de blocos multicoloridos de gelo, trabalhados por uma equipa de artistas especializados de Harbin, no Norte da China. Os blocos foram depois assemblados para formar esculturas detalhadas. Este ano, o espectáculo inclui todo um rol de novas personagens dos filmes de animação da DreamWorks, incluindo os astros de “O Panda do Kung Fu”, de “Madagáscar”, de “Shrek”, da série “How To Train Your Dragon”, de “ The Croods” e dos “Trolls”, trazidas para a vida com luzes e efeitos sonoros.

Além de sete zonas de esculturas de gelo, o certame ainda inclui jogos temáticos e sessões que possibilitam um encontro mais próximo com as personagens: “Cerca de 40 habilidosos artesãos vindos de Harbin, incluindo oito escultores de gelo, 28 construtores de gelo, designers de luz e técnicos electricistas vão trabalhar juntos para criar impressionantes esculturas”, refere uma nota de imprensa da organização, acrescentando que mais de uma tonelada de gelo será usada para criar as esculturas.

Capital de Heilongjiang, a província mais setentrional da China, a cidade de Harbin é reconhecida mundialmente como uma meca da escultura no gelo, muito graças ao Festival Internacional da Neve e do Gelo de Harbin, o maior evento do género no mundo. O certame atrai todos os anos entre 10 e 15 milhões de visitantes, com esculturas de gelo que chegam a ter até 46 metros de altura e em cuja construção chegam a participar cerca de 10 mil trabalhadores.