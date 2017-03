Jovem suspeito de roubo detido pela Polícia Judiciária

Um residente do território, de 21 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, sob a suspeita de ter entrado sem autorização em dois apartamentos situados em complexos residenciais da Areia Preta e surripiado bens e valores em cada uma das residências. O jovem, que de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, se encontra desempregado, tirou partido da boa fé dos moradores de ambos os apartamentos, que tinham por hábito guardar a chave no exterior das habitações.

Os dois roubos ocorreram no início do mês. A Polícia Judiciária suspeita que o detido terá seguido os residentes até ao prédio em que moravam, por volta da meia-noite, tendo percebido que uma das famílias guardava as chaves por debaixo de um cobertor e a outro escondido por detrás de um pequeno altar para queima de incenso. O valor dos bens roubados é superior a 17 mil patacas. O suspeito, entretanto detido, já tinha registo criminal e encontra-se a aguardar julgamento.