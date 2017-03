Imposto de circulação: Mais de metade ainda não pagou

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) adiantou ontem que os proprietários de 133,222 veículos ainda não procederam ao pagamento do imposto anual de circulação. O número, avançado à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, representa mais de metade dos viaturas (53 por cento) registadas junto do organismo. Até ao final deste mês, os proprietários deverão liquidar, primeiro, as multas de contra-ordenação, uma vez que, de outra forma, não poderão proceder à renovação do imposto.

No que respeita aos motociclos com motor a dois tempos, a DSAT relembrou que o respectivo imposto de circulação deve ser pago nos lugares determinados, sendo que, caso os proprietários se candidatem ao programa de apoio ao abate deste tipo de motociclos antes do dia 10 de Março, podem ficar isentos do pagamento do imposto de circulação correspondente ao ano corrente.

O organismo alertou ainda para que os proprietários dos veículos liquidem o valor do imposto anual o quanto antes, de forma a evitarem o seu pagamento fora do prazo estabelecido e as filas de espera que se formam nos últimos dias do mês.