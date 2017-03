Governo recebeu onze candidaturas à construção do Instituto de Enfermagem

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) recebeu onze propostas no âmbito do concurso público de edificação do Instituto de Enfermagem do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas. Das onze candidaturas entregues, dez foram aceites e uma acabou por ser excluída por não cumprir com as especificações definidas pelo Governo.

O valor das propostas varia entre os 570,7 e os 664 milhões de patacas. O prazo de execução da obra, por sua vez, varia entre os 700 e os 820 dias úteis, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O edifício que vai acolher o Instituto de Enfermagem do chamado Hospital das Ilhas deverá dispor de 16 andares, que vão acolher salas de aula, escritórios, estruturas residenciais para professores e estudantes, bem como um centro de actividades.

Os trabalhos de escavação das fundações da obra foram terminados no ano passado. A estrutura deverá ter uma área útil de cerca de três mil metros quadrados, com 16 andares à superfície e três andares subterrâneos. O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas exige que o trabalhi de construção desde a cave até ao nível do solo seja de 380 dias e que desde o piso térreo até ao telhado não exceda a marca dos duzentos dias.