Fundação Macau edita livro sobre reforma do Código Civil

O livro “Estudos da Reforma do Sistema de Processo Civil de Macau”, de Li Xiaoping e Cai Xiaowen, foi agora apresentado. O volume, integrado na “Colecção de Estudos de Macau”, foi publicado conjuntamente pela Fundação Macau e pela Imprensa Académica de Ciências Sociais, contando com distribuição tanto no território, como na República Popular da China. A obra “aborda o actual contexto e evolução do direito de Macau depois do seu Retorno à China e analisa as vantagens e desvantagens das medidas da reforma do sistema do Processo Civil, perspectivando a contínua reforma do sistema jurídico de Macau”, pode ler-se na nota remetida à imprensa.

