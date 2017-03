Exposições e banda-desenhada marcam o arranque do Rota das Letras

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras tem início este fim-de-semana com banda-desenhada, poesia, literatura biográfica, workshops, encontro de autores lusófonos e cinema. A sessão de abertura é acompanhada da inauguração de cinco exposições, em diferentes meios e linguagens, que, até 19 de Março, preenchem as salas do Edifício do Antigo Tribunal.

Sílvia Gonçalves

Arranca amanhã, a 6ª edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. A cerimónia de abertura é acompanhada da inauguração de exposições de Philippe e Jean Graton, Wong Ka Long, John Young e Rodrigo de Matos. A primeira sessão – votada ao universo da banda-desenhada – conta com a presença dos autores Dick Ng, Filipe Melo, Philipe Graton e Clément Baloup. As sessões que preenchem o programa para o fim-de-semana contemplam ainda a ficção chinesa contemporânea, a literatura biográfica, um tributo a Clarice Lispector, workshops e a projecção de um filme de Clara Law.

A cerimónia de abertura do Rota das Letras acontece este sábado com a inauguração de várias exposições que englobam fotografia, pintura, cartoonismo, banda-desenhada e escultura. Philippe Graton – fotógrafo, escritor e autor de banda-desenhada, apresenta no Edifício do Antigo Tribunal uma exposição de fotografia que tem por base o trabalho que semanalmente publica no seu blog “The Wednesday Shot”. O autor francês traz ainda ao território a exposição “Michel Vaillant by Jean Graton”, com algumas das pranchas originais do livro “Rendez-vous à Macau”, de 1983, assinadas pelo seu pai, o criador de banda-desenhada Jean Graton. A mostra ocorro numa altura em que se assinalam os 60 anos da criação da icónica série de BD, “Michel Vaillant”.

No mesmo dia é inaugurada uma exposição de escultura do artista local Wong Ka Long, que tem por tema a figura de Camilo Pessanha. Expostos são ainda os esboços que serviram de trabalho preparatório à obra escultórica. O Edifício do Antigo Tribunal recebe também uma exposição de pintura de John Young, artista australiano nascido em Hong Kong, numa mostra que tem Macau como cenário. No lote de inaugurações enquadra-se ainda a exposição “25+10”, do cartoonista Rodrigo de Matos (ver caixa).

Debruça-se sobre a banda-desenhada, a sessão inaugural do Rota das Letras, naquela que é a primeira incursão do festival no universo da BD. Sob o tema “Desenhando Palavras – A Arte da Banda-Desenhada”, o encontro, às 16 horas, junta à mesma mesa Dick Ng, Filipe Melo, Philippe Graton, Clément Baloup e Rodrigo de Matos, que vai moderar a sessão. Segue-se “No labirinto da Ficção Chinesa Contemporânea – Entrevista com Lo Yi-Chin”, às 15h30.

Às 18h30, Daniel de Roulet aborda o tema “Livros Nucleares – Hiroshima, Fukushima e Outros Desastres”. Uma hora depois, João Morgado e Raquel Ochoa discutem o espaço da biografia na literatura, na sessão “Estórias com História”. O dia termina com um “Café dos Poetas”, que reúne autores locais e de Portugal.

Desdobra-se em três workshops, a manhã de domingo, todos eles às 11 horas, cujo enfoque recai sobre a escrita para crianças (conduzido por Qin Wenjun), a redacção de uma biografia (por Raquel Ochoa) e o ofício da escrita (por Lo Yi-Chin). O dia prossegue, às 15 horas, na Biblioteca da Taipa, com a sessão “Pequenos Leitores, Grandes Histórias”, conduzida por Qin Wenjun. De volta ao Antigo Tribunal, e à mesma hora, “Poesia e Liberdade” junta os autores Wang Jiaxin, Liu Waitong e Chen Li.

Às 16h30, o festival acolhe o VII Encontro de Escritores Lusófonos, promovido pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), com a sessão “Literatura e Viagem ao Encontro da Cidade: Onde me questiono e me encontro”. O painel inclui Rui Lourido, Abraão Vicente, João Azambuja e José Manuel Simões. Às 18 horas, Filipe Melo e Eddie Fong conduzem um workshop sobre “Escrever para Cinema e Televisão”. Às 19 horas, a sessão “Porquê este Mundo – Tributo a Clarice Lispector”, está a cargo de Benjamin Moser.

O primeiro fim-de-semana do festival termina, às 20h30, com a projecção, na Cinemateca Paixão, do filme “The Goddess of 1967”, de Clara Law, realizadora nascida em Macau, a residir na Austrália desde a década de 90. A realizadora e o co-argumentista, Eddie Fong, estarão presentes na sessão. Na segunda-feira a cineasta regressa à mesma sala para apresentar, às 20h30, o documentário “Letters to Ali”. O festival Rota das Letras decorre até 19 de Março.