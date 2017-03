Estado Islâmico ameaça a China pela primeira vez

Membros do Estado Islâmico pertencentes à minoria chinesa uigur ameaçaram fazer correr “rios de sangue” na República Popular da China. A ameaça, inédita, terá sido feita a partir do Iraque e aparece num sangrento vídeo de 28 minutos, em que é decapitada uma pessoa de nacionalidade desconhecida. O vídeo terá sido colocado na Internet por uma cédula do Estado Islâmico baseada no oeste do Iraque, de acordo com o SITE Intelligence Group, uma plataforma que analisa a actividade dos portais da Internet ligados à organização terrorista.

Nas imagens, um militante da organização ameaça a China com uma faca na mão, antes de degolar um suposto traidor: “Vós, os chineses, não compreendem o que dizemos. Somos soldados do califado e tencionamos ir ao vosso encontro para clarificar as coisas com o recurso às nossas armas, para fazer corres rios de sangue, a fim de vingar os oprimidos”, grita o militante.