A equipa de futebol do Consulado de Portugal em Macau somou anteontem a terceira derrota consecutiva na presente temporada. A formação orientada por João Telo Mexia perdeu diante do Hong Lok, por 2-0, em jogo disputado no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST), a contar para a sexta jornada da II Divisão.

