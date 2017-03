Edifício na Calçada do Gaio ainda à espera de autorização para obras

O edifício na Calçada do Gaio que ultrapassa os limites altimétricos permitidos naquela zona da Colina da Guia ainda não recebeu luz verde do Governo para o reinício das obras por parte da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes. A informação foi avançada ontem pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que cita uma resposta da DSSOPT a uma interpelação de António Ng Kuok Cheong.

Na explicação enviada ao deputado, a DSSOPT informa que as obras ainda não tiveram carta branca para arrancarem e que o assunto está a ser tratado com todo o cuidado. O mesmo organismo garante que ao longo do processo vai continuar a comunicar activamente com os departamentos relacionados com o Instituto Cultural.

Ainda de acordo com a informação avançada pela Ou Mun Tin Toi, apesar do Instituto Cultural reconhecer que os limites para aquela zona só foram impostos depois de já ter começado a construção de alguns dos edifícios, faz parte da interpretação do organismo que a altura limite deve ser respeitada.