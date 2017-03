É oficial: Polícia Turística começa a actuar no domingo

A Polícia Turística vai começar a actuar, oficialmente, a partir do próximo domingo. O anúncio foi feito pela Polícia de Segurança Pública (PSP) à emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A Corporação explicou que serão mobilizados 30 agentes na Península de Macau e dez nas Ilhas.

Os agentes da Polícia Turística vão vestir uniformes que se destaquem dos restantes agentes das forças da ordem, à excepção dos agentes responsáveis pela gestão de multidões. Os oficiais da nova força policial receberam formação em idiomas e entre as suas competências está a obrigação de saberem fornecer informações sobre as principais atracções turísticas do território.

A Polícia Turística foi estabelecida em Abril de 2015 e o projecto, assegurado pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública, está em fase de experimentação há mais de um ano.