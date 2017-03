Documento prova objectivos comerciais do Governo face aos estaleiros de Lai Chi Vun

O Grupo de Salvaguarda de Lai Chi Vun apresentou, anteontem, à margem da visita guiada que conduziu pelas artérias da povoação, um documento da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) datado de 2010 e que indica que o Governo, já entre 2008 e 2009, planeou demolir mais de uma dezena de estaleiros para criação de instalações de lazer, entretenimento e de comércio.

No documento, a DSSOPT propõe dois planos para o reaproveitamento dos estaleiros de Lai Chi Vun. Por um lado, uma das hipóteses sugeridas passaria por investir em instalações culturais e de entretenimento ao revitalizar os antigos espaços de construção naval. A outra passava por convertê-los em espaços comerciais e criar, ali, uma indústria hoteleira de baixa densidade e instalações de lazer.

Tendo por base as conclusões do Estudo de Viabilidade sobre a Optimização da Vila de Coloane e as opiniões dos residentes, Lai Chi Vun deveria desenvolver-se de acordo com a primeira hipótese.

Tam Chon Ip, vice-coordenador do Grupo de Salvaguarda de Lai Chi Vun, recordou aos jornalistas que o Governo tenciona demolir 11 dos 19 estaleiros navais, localizados em 18 lotes da povoação. Tam considera que as acções do Executivo carecem de transparência, uma vez que, sendo os estaleiros relíquias culturais, devem ser indicados ao Instituto Cultural para alvo de medidas de preservação. O responsável considera que não faz sentido que as estruturas estejam sob responsabilidade da Direcção dos Serviços para os Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) por já terem perdido a sua função original.

Segundo o Governo, os estaleiros navais constituem um perigo para a segurança pública e precisam de ser demolidos. Contudo, Chan Kam Po, um dos que, em forma de protesto, ocupa os antigos espaços de construção naval, defende que, na verdade, muitas das estruturas ainda estão completas e que as duas que correm verdadeiramente risco de colapso estão voltadas para a água, não afectando os residentes.