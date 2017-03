Conselho das Comunidades transmitiu “anseios” a Vítor Sereno

Os representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas no círculo de Macau foram ontem recebidos pelo Cônsul Geral de Portugal para Macau e Hong Kong, Vítor Sereno. José Pereira Coutinho tirou o véu a alguns dos pontos que estiveram sobre a mesa. Os atrasos na atribuição de vistos “gold”, considera, “tem afectado a imagem de Portugal no exterior”.

Rodrigo de Matos

Os membros do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) do círculo da China, Macau e Hong Kong estiveram reunidos ontem com o cônsul-geral de Portugal na RAEM e na RAEHK, Vítor Sereno, e transmitiram-lhe alguns dos anseios da comunidade lusa residente no território. A aquisição da nacionalidade portuguesa e as mudanças na lei de atribuição da nacionalidade foram duas das questões que estiveram em cima da mesa: “Temos mantido reuniões periódicas com o cônsul, no âmbito das relações de Portugal com as suas comunidades no exterior. São reuniões muito produtivas, centradas em aspectos práticos, e têm servido para trocarmos conhecimentos com vista à resolução de problemas concretos. Neste último encontro, transmitimos uma série de questões e anseios da comunidade”, adiantou José Pereira Coutinho, um dos membros do Conselho das Comunidades presentes na reunião.

Entre as principais questões levantadas, esteve, por exemplo, a da transmissão da nacionalidade portuguesa entre diferentes gerações de famílias na diáspora: “Temos o caso do processo para que os netos possam adquirir a nacionalidade através dos avós. Esse é um assunto que tem preocupado a comunidade”, referiu Pereira Coutinho. “Abordámos também a questão da língua portuguesa e do facto de haver em Macau muitas pessoas que, apesar de não falarem português, são cidadãos portugueses como os outros e devem ser tratados de forma igual”, acrescentou.

Vistos “gold” a perder o brilho

Outro dos assuntos abordados na troca de ideias entre o cônsul e os representantes do círculo da China, Macau e Hong Kong do Conselho das Comunidades Portuguesas foi o dos atrasos que se têm verificado na atribuição e renovação de vistos dourados pelas autoridades de Portugal: “Isso é um problema que tem afectado a imagem de Portugal no exterior e queremos inclusive abordar essa questão aquando vinda do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas a Macau”, avançou Pereira Coutinho.

O processo de atribuição dos chamados vistos “gold” por Portugal “chegou a ser visto como uma política exemplar a nível internacional, e um dos melhores sistemas do género da Europa. Mas agora, vai-se a ver, e parece que, afinal, na prática, já não é bem assim. Dá a impressão que o Governo de Portugal não está a agir de boa fé”, considera o também deputado à Assembleia Legislativa.