Comissão para os Assuntos de Reabilitação propõe subsídio permanente de invalidez

Dois anos depois de ter arrancado o estudo sobre a viabilidade de um subsídio provisório de invalidez, a omissão responsável pelos assuntos de reabilitação adiantou ontem que o apoio do Fundo de Segurança Social (FSS) poderá passar o regime de pensão já no próximo ano. O valor mensal pago pelo Governo continuará a ser, no entanto, de 3450 patacas.

A partir do próximo ano, o subsídio provisório de invalidez deve tornar-se permanente e passar a pensão de invalidez, com um valor mensal de 3450 patacas. A informação foi ontem divulgada pela Comissão para os Assuntos de Reabilitação. Decorridos que estão mais de dois anos de período experimental, o Fundo de Segurança Social (FSS) propõem também que os residentes abrangidos pela prestação não necessitem de provar a sua invalidez depois de obtida a qualidade de beneficiário do FSS, uma das condições exigidas actualmente para o pedido de atribuição do apoio: “Propomos que esta condição seja eliminada no sentido de que todas as pessoas possam também beneficiar da pensão de invalidez, seja com deficiência antes ou depois de ser beneficiário do Fundo de Segurança Social, reduzindo, deste modo, os procedimentos de impugnação, os trabalhos administrativos, o tempo de espera e a notificação”, explicou o chefe de Departamento de Solidariedade Social do Instituto para os Assuntos Sociais (IAS), Chio Sio Un, na primeira sessão plenária da comissão este ano.

Outro dos propósitos da proposta de eliminação da condição de pedido de subsídio é garantir que as pessoas portadoras de deficiência – que sejam residentes de Macau ou que tenham residência há, pelo menos, sete anos e que tenham efectuado, no mínimo, 36 contribuições mensais à Segurança Social – possam usufruir, de forma igual, do direito em vigor relativamente à protecção social.

Chio Sio Un lembrou que, “este ano, por enquanto, permanece o subsídio provisório de invalidez, sendo que o prazo da sua atribuição foi estendido até 31 de Dezembro de 2017.”

O responsável garantiu que o abuso dos benefícios vai continuar a merecer a atenção do Governo, uma vez que, tal como refere o Regulamento para a obtenção do subsídio provisório de invalidez – criado em 2014 –, “o subsídio [provisório de invalidez], as pensões do FSS relativas aos idosos e à invalidez, bem como os subsídios do FSS devidos ao desemprego e à doença não são cumuláveis entre si.”

O planeamento dos projectos de serviços de reabilitação (2016-2025) e a criação de uma cidade livre de barreiras também foram discutidos no encontro, que decorreu na sede da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

UM AMBIENTE SEM FRONTEIRAS PARA INTEGRAR PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Na reunião da Comissão para os Assuntos de Reabilitação – presidida pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam – o Governo tirou também o véu ao plano de aquisição de mais autocarros para portadores de deficiência. “Encarregámos a Caritas de nos dar uma ajuda e, neste momento, há sete autocarros de reabilitação que já estão a circular. Por ano, há à volta de 30 mil pessoas que são transportadas”, referiu Chio Sio Un.

De acordo com o dirigente do Instituto de Acção Social, a Comissão pondera a elaboração de um novo plano de gestão relativo aos autocarros de reabilitação: “Este autocarro de reabilitação muitas vezes é utilizado com marcação prévia, mas agora estamos a planear traçar um novo projecto de autocarro de reabilitação sem marcação prévia.” No entanto, Chio assegurou que o estudo ainda está em andamento, já que toda a rede de transportes públicos está envolvida: “Vamos encarregar as instituições particulares para ajudar a gerir a circulação destes autocarros”, acrescentou.

Quanto à concepção do design universal e livre de barreiras em Macau, o “Grupo de trabalho para os assuntos de acessibilidade” está a desenvolver as instruções das normas que serão aplicadas, primeiro, “nas obras públicas e obras subsidiadas e que os serviços públicos deverão respeitar assim que implementadas”, servindo de exemplo para as instituições privadas. A elaboração das normas constitui um dos principais trabalhos para este ano e para 2018. J.F.