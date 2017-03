O futuro de Diego Maradona deverá passar pelo futebol chinês, que quer apostar na formação e criar talentos. Os responsáveis máximos do futebol chinês querem que “El Pibe” assuma a coordenação das camadas jovens das diferentes escolas de formação do país, explicou o advogado do antigo craque argentino. Matias Morla diz ainda que Maradona “está entusiasmado com a possibilidade”.

