Chan Hong sugere criação de parque de estacionamento na Praça Luís de Camões

A deputada Chan Hong quis saber junto do Governo se há algum plano gizado com o objectivo de minimizar os problemas de tráfego nos pontos da cidade que integram a lista do património mundial da UNESCO. Em interpelação escrita, a parlamentar procurou ainda saber se o Executivo vai considerar retomar o plano para converter a Praça Luís de Camões num parque de estacionamento para autocarros de turismo.

A deputada começa por assinalar que, em 2016, o número de turistas que visitaram Macau excedeu os 30 milhões e que a maioria visita as Ruínas de São Paulo, impondo uma forte pressão no tráfego da zona. Chan Hong, eleita por sufrágio indirecto, ressalta ainda que muitos turistas e a indústria de turismo se queixam de que o percurso entre as ruínas e a Praça do Tap Seac, onde estacionam os autocarros, é longo e possui um declive acentuado e sugere, por isso, que o Governo construa um parque de estacionamento para os autocarros de turismo junto ao ex-líbris, de modo a resolver os problemas.

A parlamentar recorda que, há muitos anos, o Executivo considerou converter a Praça Luís de Camões numa área de estacionamento, não tendo surgido, contudo, qualquer plano concreto nesse sentido.

“Os turistas que se deslocam para os pontos de património mundial são cada vez mais, e o problema de tráfego está a tornar-se cada vez mais sério. O Governo necessita de reexaminar a sugestão de construir um parque subterrâneo ou um silo-automóvel, realizar um estudo e fazer uma planificação”, considera a deputada na interpelação que endereçou ao Governo.

Numa primeira interrogação, Chan Hong pergunta se existe algum plano específico para rectificar os problemas de tráfego ao longo dos pontos de património mundial. A deputada questiona pergunta ainda se o Governo equacionou uma forma de melhorar o percurso entre a Rua D. Belchior Carneiro e parque de estacionamento do Tap Seac: “Como se pode melhorar o sistema de suporte? Vai o Governo equacionar a construção de um sistema pedonal automático?”

Por último, a deputada quer saber “se o Governo considera retomar o plano para converter a Praça Luís de Camões num parque de estacionamento para autocarros de turismo?”.